Jeder dritte Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst beendet seinen Einsatz offenbar vorzeitig.

Das geschehe in den westdeutschen Bundesländern häufiger als in den ostdeutschen, schreibt die "Saarbrücker Zeitung" unter Berufung auf Zahlen der Bundesregierung, die die Linksfraktion angefordert hatte.



Der Bundesfreiwilligendienst war zum 1. Juli 2011 als Ersatz für den zusammen mit der Wehrpflicht weggefallenen Zivildienst ins Leben gerufen worden. Seitdem haben dem Bericht zufolge gut 307.000 Männer und Frauen in Deutschland daran teilgenommen.

