Deutschland entgehen einem Bericht zufolge jährlich rund 17 Milliarden Euro an Steuereinnahmen, weil Konzerne wie Apple und Nike ihre Gewinne in Steueroasen verschieben.

Wie die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf Berechnungen des französischen Wirtschaftswissenschaftlers Gabriel Zucman schreibt, entgeht der Europäischen Union ein Fünftel ihrer Einnahmen aus Unternehmensteuern durch solche Steuertricks. Das seien 60 Milliarden Euro pro Jahr. Deutschland sei besonders betroffen. Die Einnahmen aus der Körperschaftsteuer könnten hier demnach um 32 Prozent höher liegen als bislang. Zwei Drittel der möglichen Steuereinnahmen gingen Deutschland durch Steueroasen in der EU verloren.



Rund anderthalb Jahre nach den "Panama Papers" wurden durch ein neues Datenleck die Steuertricks von Politikern, Konzernen und Superreichen in aller Welt offengelegt. Die sogenannten "Paradise Papers" zeigen beispielsweise, wie der Sportartikelhersteller Nike bei der Steuervermeidung vorgeht. Laut dem Bericht nutzt Nike die für US-Konzerne attraktiven Gesetze in den Niederlanden.