Tabakkonzerne setzen einem Medienbericht zufolge Regierungen in Afrika unter Druck, um Regulierung zu vermeiden.

Nach Recherchen des britischen Guardian setzt sich unter anderem die British American Tobacco in mindestens acht Staaten gegen Warnhinweise und andere Vorgaben vor. In Kenia habe der Konzern es geschafft, ein Gesetzespaket gegen das Rauchen zu verzögern. In Uganda geht das Unternehmen laut Guardian gerichtlich gegen die Regierung vor und will belegen, dass ein Tabakgesetz verfassungswidrig ist. Die Zeitung zitiert unter anderem aus Briefen des Konzerns an Regierungen. Ein Sprecher von BAT sagte der Zeitung, man lehne Regulierung nicht grundsätzlich ab, behalte es sich aber vor, gegen gesetzeswidrige Beschränkungen vorzugehen.