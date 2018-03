Verteidigungsministerin von der Leyen will offenbar die Zahl der Bundeswehrsoldaten in Afghanistan erhöhen.

Wie die Deutsche Presse-Agentur meldet, sollen sich künftig bis zu 1.300 deutsche Soldaten an der Ausbildungsmission der NATO beteiligen. Bisher liegt die Grenze bei knapp 1.000. Grund für die Aufstockung seien das Wiedererstarken der Taliban und die Ausbreitung der Terrormiliz IS in Afghanistan.



Die Ausweitung der Bundeswehrmission ist im Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD vereinbart.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.