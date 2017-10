Auf Betreiben der Türkei ist offenbar ein weiterer deutscher Staatsbürger im Ausland festgenommen worden.

Wie WDR, NDR und "Süddeutsche Zeitung" berichten, wurde der in Köln lebende Mann, der im Besitz der deutschen und der türkischen Staatsangehörigkeit sei, bereits im Juli in der Ukraine festgesetzt. Inzwischen sei er wieder auf freiem Fuß, dürfe das Land aber nicht verlassen, bis über eine Auslieferung an die Türkei entschieden sei. Die türkische Justiz wirft ihm vor, in zwei Morde verstrickt zu sein.



Der vor knapp zwei Monaten aufgrund eines türkischen Haftbefehls in Spanien festgenommene deutsche Schriftsteller Akhanli kehrt vermutlich heute in die Bundesrepublik zurück. Die Türkei wollte ihn vor Gericht bringen, die spanische Regierung lehnte jedoch vor einigen Tagen ein Auslieferungsersuchen ab.