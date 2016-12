Bericht Zschäpe laut Gutachten voll schuldfähig

Beate Zschäpe im Gerichtssaal in München (AFP/ Christoph Stache)

Im Prozess gegen die mutmaßliche Rechtsterroristin Zschäpe hat der psychiatrische Sachverständige die Hauptangeklagte einem Bericht zufolge als voll schuldfähig beurteilt.

Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" unter Berufung auf das Gutachten meldet, gibt es in der Persönlichkeit Zschäpes allerdings einen Hang zu antisozialem Verhalten. Das Gutachten hätte eigentlich gestern im Oberlandesgericht München verlesen werden sollen. Die Anwälte Zschäpes lehnten jedoch den Gutachter ab und stellten einen Befangenheitsantrag gegen die Richter. Daraufhin wurde die Sitzung beendet.



Zschäpe ist in dem Verfahren wegen Mittäterschaft an zehn Morden und zwei Sprengstoffanschlägen des sogenannten "Nationalsozalistischen Untergrunds" angeklagt.