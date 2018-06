Die Organisation Pro Asyl fordert Konsequenzen aus dem neuen Bericht des Auswärtigen Amtes zur Sicherheitslage in Afghanistan.

Geschäftsführer Burkhardt sagte der Deutschen Presse-Agentur, in den vergangenen zwei Jahren seien die Asylgesuche zehntausender Afghanen aufgrund einer falschen Lagebeurteilung abgelehnt worden. Diese Verfahren müssten jetzt neu aufgerollt werden.



Das Auswärtige Amt hatte gestern seinen lange erwarteten Bericht zur Sicherheitslage in Afghanistan an Gerichte und Behörden weitergeleitet. Er dient dort als Grundlage für Asylentscheidungen. Medienberichten zufolge steht in dem Papier, die Sicherheitslage sei "volatil". Auch in vergleichsweise stabilen Regionen gebe es gelegentlich Anschläge.



Derzeit werden nur Gefährder und Straftäter nach Afghanistan abgeschoben - außerdem Menschen, die bei der Identitätsfeststellung nicht mitwirken.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.