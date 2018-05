Im Beschaffungsamt der Bundeswehr ist nach einem Medienbericht jede sechste Stelle unbesetzt.

1.100 der rund 6.500 Stellen beim Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr in Koblenz sei derzeit offen, schreibt die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Im vergangenen Jahr seien zwar 640 neue Mitarbeiter eingestellt worden, gleichzeitig aber 514 in den Ruhestand gegangen. Der verteidigungspolitische Sprecher der Grünen, Lindner sagte der Zeitung, angesichts der Personalengpässe könne Ressortchefin von der Leyen die geforderten Milliarden für Rüstung gar nicht ausgeben.



Über die Höhe des Wehretats wird derzeit innerhalb der schwarz-roten Koalition gestritten.

