Die USA wollen nach Medieninformationen in Kürze Pläne zur Verhängung von Importzöllen auf Stahl und Aluminium aus der Europäischen Union bekannt geben. Der Schritt könnte bereits im Laufe des Tages erfolgen, berichtet das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen. Dabei handele es sich möglicherweise aber auch um eine Art Drohkulisse, um die Europäer zu wirtschaftlichen Zugeständnissen zu bewegen.

Präsident Trump hatte Ende März Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahlimporte und zehn Prozent auf Aluminiumeinfuhren verhängt. Einige Staaten wurden vorläufig ausgenommen, darunter auch die EU-Mitglieder. Die Frist dafür läuft morgen jedoch ab. Nach Gesprächen von Bundeswirtschaftsminister Altmaier und EU-Handelskommissarin Malmström mit US-Ressortchef Ross gestern am Rande eines OECD-Treffens in Paris hatte sich keine Lösung abgezeichnet.



Dort warnte Frankreichs Präsident Macron vor negativen Folgen eines Wirtschaftskonflikts. Man könne darüber nachdenken, Wähler glücklich zu machen. Allerdings hätten diejenigen, die bilaterale Handelskriege führten, letztlich Preissteigerungen und mehr Arbeitslosigkeit erlebt.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.