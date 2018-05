Die malaysische Passagiermaschine, die vor knapp vier Jahren über der Ostukraine abgestürzt war, ist nach Erkenntnissen internationaler Ermittler von einer russischen Rakete abgeschossen worden.

Das Ermittlerteam unter Führung der niederländischen Staatsanwaltschaft stellte heute in Bunnik bei Utrecht einen Zwischenbericht seiner Untersuchungen zum Flug MH17 vor. Demnach gehörte das Flugabwehrsystem vom Typ Buk zu Beständen der 53. Brigade der in Kursk stationierten russischen Armee. Zahlreiche Fotos, Videos und Zeugenaussagen belegten dies.



Die Passagiermaschine der Malaysia Airlines war am 17. Juli 2014 auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur über der Ostukraine abgeschossen worden. Alle 298 Menschen an Bord kamen ums Leben. Die meisten waren Niederländer. Russland weist alle Vorwürfe zurück und macht die Ukraine verantwortlich. Moskau setzte auch eigene Ermittler ein.

