Wenige Tage vor Beginn der UNO-Klimakonferenz in Bonn haben US-Behörden einen Bericht zum Klimawandel veröffentlicht, der weitgehend im Widerspruch zu den Positionen von Präsident Trump steht. In dem Gutachten heißt es, die Erderwärmung sei eine Realität und werde mit größter Wahrscheinlichkeit vom Menschen verursacht. Diesen Zusammenhang hat Trump in der Vergangenheit wiederholt in Frage gestellt.

Hauptursache für den Klimawandel ist dem Bericht zufolge der Ausstoß von Treibhausgasen. Es gebe keine andere überzeugende Erklärung, schreiben die Autoren.



Der Klimabericht wird per Gesetz alle vier Jahre erstellt. Das Weiße Haus in Washington versuchte, die Aussagekraft des Reports zu relativieren. Ein Sprecher erklärte, das Klima habe sich immer schon verändert und werde dies auch weiter tun.



Der US-Klimabericht dürfte auch auf dem UNO-Klimagipfel thematisiert werden, der am Montag in Bonn beginnt. Dazu werden mehr als 23.000 Teilnehmer aus 197 Ländern erwartet. Ziel ist es, das Pariser Klimaabkommen von 2015 zu konkretisieren. Trump hat angekündigt, dass die USA aus dem Vertrag aussteigen werden.