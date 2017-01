Berichte Etwa 40 türkische Soldaten beantragen Asyl in Deutschland

Flaggen der NATO-Staaten vor dem Hauptquartier in Brüssel. Die Türkei ist seit 1952 Mitglied. (picture alliance/dpa/Julien Warnand)

Etwa 40 türkische Soldaten, die in NATO-Einrichtungen arbeiten, haben Medienberichten zufolge in Deutschland Asyl beantragt.

Nach Angaben des "Spiegels" und des ARD-Magazins "Report Mainz" handelt es sich größtenteils um hochrangige Militärs. Wie es weiter heißt, erklärten das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sowie das Bundesinnenministerium, der Fall der Offiziere werde behandelt wie andere Asylfälle auch. Der CSU-Innenpolitiker Mayer sagte, es gebe keinen Zweifel, dass man diese Soldaten nicht in die Türkei zurückschicken könne. Sie würden dort sofort im Gefängnis landen. Im Juli vergangenen Jahres war in der Türkei ein Militärputsch gescheitert.



Bundeskanzlerin Merkel reist am Donnerstag zu politischen Gesprächen in die Türkei. Das Verhältnis zwischen Berlin und Ankara ist seit längerem angespannt. Eine Ursache ist das Vorgehen des türkischen Präsidenten Erdogan gegen Regierungsgegner seit dem Putschversuch.