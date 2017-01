Russland soll über belastendes Material über Donald Trump verfügen: Videos, die Sex des "President-elect" mit Prostituierten in Moskau dokumentieren. Informationen über Treffen zwischen Trump-Vertretern und russischen Offiziellen während des US-Präsidentenwahlkampfs, bei denen über russische Hackerangriffe auf die Demokratische Partei gesprochen worden sei. Verschiedene US-Medien berichten über die Vorwürfe und berufen sich auf Berichte amerikanischer Geheimdienste. Ein früherer Agent des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6 soll die Berichte mithilfe russischer Quellen im Auftrag von Trump-Gegnern in den USA erstellt haben.

Die Chefs von FBI, CIA und NSA sowie der nationale Geheimdienstdirektor informierten Trump, den scheidenden Präsidenten Barack Obama und acht führende Parlamentarier vergangene Woche darüber, wie CNN berichtete. Auf Twitter sprach Trump von einer "politischen Hexenjagd". Russland habe niemals versucht, ihn zu beeinflussen. Er habe mit "Leichtigkeit" die Präsidentschaftswahl gewonnen, und nun versuchten "betrügerische Gegner", den "Sieg unserer großartigen Bewegung" mit "Fake News" zu schmälern. Die Geheimdienste hätten es niemals zulassen dürfen, dass die Informationen in die Öffentlichkeit geleakt werden:

Intelligence agencies should never have allowed this fake news to "leak" into the public. One last shot at me.Are we living in Nazi Germany?