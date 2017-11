Berlins Innensenator Geisel hat vor vorschnellen Urteilen angesichts der von Berichten über Missstände bei der Polizeiakademie gewarnt.

Er bekenne sich ausdrücklich zu Polizistinnen und Polizisten mit Migrationshintergrund, sagte der SPD-Politiker. Er wehre sich dagegen, dass Stimmung gegen die Polzei gemacht werde. Im Moment gebe es in der Öffentlichkeit nur Gerüchte und anonyme Beschuldigungen.



Die oppositionelle CDU-Fraktion forderte Geisel auf, insbesondere die Gefahr einer Unterwanderung der Polizei durch arabische Clans ernst zu nehmen. Die organisierte Kriminalität habe ein großes Interesse, in den Polizeidienst zu kommen. Die AfD beklagt, die Sicherheit werde "der neuen Multikultiwelt gnadenlos und bei völligem Bewusstsein geopfert."



An der Polizeiakademie, an der die künftigen Beamten für die Hauptstadt ausgebildet werden, soll es Berichten zufolge disziplinarische Probleme und Gewaltausbrüche geben. Derzeit wird unter anderem eine Audio-Datei überprüft, in der sich offenbar ein Ausbilder über die Zustände beklagt. In der Aufnahme wird laut der Zeitung "Die Welt" Hass, Lernverweigerung und Gewalt in einer Klasse mit vielen Polizeischülern mit Migrationshintergrund beklagt.



Die Berliner Polizeiakademie sucht unterdessen die Öffentlichkeit. Gestern stellten sich Anwärter und Ausbilder einer Klasse öffentlich den Fragen von Journalisten und versuchten dabei, ein anderes Bild der Einrichtung zu zeigen. "Wir geben Leib und Seele für diesen Beruf", sagte der 21-jährige Oguzhan Tamtürk bei dem Termin. Ein Kollege ergänzt, es gebe einen guten Umgang miteinander.