Die "Alternative für Deutschland" hat in Berlin den Entwurf für ihr Programm zur Bundestagswahl vorgestellt.

Zu den Forderungen gehören der Ausstieg aus dem Euro, die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht und die Schließung von Grenzen für Flüchtlinge. Pro Jahr müssten mindestens 200.000 Zuwanderer Deutschland wieder verlassen, verlangt die AfD. Der Islam sei nicht vereinbar mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, heißt es weiter in dem Leitantrag der Programmkommission. Die Vollverschleierung, der Bau von Minaretten und das Tragen von Kopftüchern in Schulen sollten verboten werden.



Das Wahlprogramm soll im April von einem Parteitag in Köln beschlossen werden.