Die Internationale Grüne Woche in Berlin ist seit heute für die Besucher geöffnet.

Zehn Tage lange zeigen mehr als 1.600 Aussteller aus 66 Ländern ihre Produkte. Bundesagrarminister Schmidt sagte beim Auftaktrundgang, Landwirtschaft gehöre in die Mitte der Gesellschaft und trage für die Ernährungssicherung der wachsenden Weltbevölkerung größte Verantwortung. Tierschützer verlangten eine ökologische Agrarwende und bessere Bedingungen für die Tiere in den Ställen. Aktivisten von Greenpeace brachten am Funkturm auf dem Berliner Messegelände ein Plakat an, mit der Aufschrift "Lasst die Sau raus!"



Morgen wollen in Berlin mehrere tausend Menschen für eine grunglegende Neuausrichtung der Landwirtschaft demonstrieren. Zu der Kundgebung hat ein Bündnis aus rund 100 Umwelt- und Verbraucherorganisationen aufgerufen.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.