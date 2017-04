Generalbundesanwalt Range geht knapp vier Monate nach dem Anschlag von Berlin weiter von einem Einzeltäter aus.

In einer Pressemitteilung heißt es, man habe keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass neben dem Islamisten Amri andere in Deutschland ansässige Personen in die Tatvorbereitung eingebunden gewesen seien. Offen sei nach wie vor, wie Amri nach dem Anschlag aus Berlin habe fliehen können.



Bei dem LKW-Attentat auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz waren am 19. Dezember zwölf Menschen getötet worden. Amri wurde später auf der Flucht von der italienischen Polizei erschossen.