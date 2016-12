Berlin-Anschlag Tatverdächtiger Anis Amri in Mailand erschossen

Der mutmaßlicher Berliner Attentäter ist in Mailand erschossen worden. (picture alliance / dpa / Daniele Bennati)

Der mutmaßliche Attentäter von Berlin, Anis Amri, ist in Italien von Polizisten erschossen worden.

Innenminister Minniti teilte in Rom mit, es habe um drei Uhr in der Nacht einen Polizeieinsatz gegeben, bei dem Amri getötet worden sei. An seiner Identität könne es keinen Zweifel geben. Der 24-Jährige habe bei einer Routinekontrolle eine Waffe gezogen und auf die Beamten gefeuert. Ein Polizist sei verletzt worden. Die Antiterror-Einheit der italienischen Staatspolizei erklärte, Amri sei von Frankreich über Turin nach Mailand gereist. Der Tunesier hatte jahrelang in Italien gelebt.



Die Bundesanwaltschaft teilte mit, sie stehe in Informationsaustausch mit den italienischen Behörden. Berlins Innensenator Geisel sagte, die Ermittlungen über die Hintergründe des Anschlags gingen ungeachtet der Meldungen über Amris Tod weiter. Die Bundesregierung nahm noch nicht offiziell Stellung.



Dass Amri für den Anschlag in Berlin mit zwölf Toten verantwortlich ist, gilt als sicher. Seine Fingerabdrücke wurden mehrfach an dem Lkw sichergestellt, der am Montagabend in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gerast war.