Berlin-Anschlag Tatverdächtiger Anis Amri in Mailand erschossen

Der mutmaßlicher Berliner Attentäter ist in Mailand erschossen worden. (picture alliance / dpa / Daniele Bennati)

Der mutmaßliche Berlin-Attentäter, Anis Amri, ist in Italien erschossen worden.

Wie Innenminister Minniti in Rom mitteilte, gibt es keine Zweifel an der Identität des Getöteten. Amri war demnach in der vergangenen Nacht in Mailand in eine Polizeikontrolle geraten, hat eine Waffe gezogen und auf die Beamten gefeuert. Er habe einen Polizisten verletzt, bevor er selbst getötet worden sei. - Nach dem 24-jährigen Tunesier war europaweit gefahndet worden. Dass Amri für den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche vom Montagabend verantwortlich ist, gilt als sicher. Im Fahrerhaus des LKW, der in die Menschenmenge gesteuert wurde, waren seine Fingerabdrücke und Ausweispapiere gefunden worden. Bei dem Attentat kamen zwölf Menschen ums Leben; fast 50 weitere wurden teils schwer verletzt. - Die Bundesregierung in Berlin will sich im Laufe des Tages zu den aktuellen Entwicklungen und Erkenntnissen in dem Fall äußern.