Berlin-Anschlag Tatverdächtiger in Mailand erschossen

Zu sehen ist der Tunesier Anis Amri, der den Anschlag in Berlin verübt haben soll. (BKA)

Der mutmaßliche Attentäter von Berlin, Anis Amri, ist in Italien von Polizisten erschossen worden.

Innenminister Minniti teilte in Rom mit, es habe um drei Uhr in der Nacht einen Polizeieinsatz gegeben, bei dem Amri erschossen worden sei. An der Identität des Getöteten könne es keinen Zweifel geben.



Mehrere italienische Medien berichteten, Amri habe bei einer Routinekontrolle vor dem Bahnhof im Mailändischen Vorort Sesto San Giovanni eine Waffe gezogen und auf die Beamten geschossen. Diese hätten das Feuer erwidert und den Mann getötet. Ein Polizist sei verletzt worden. Er befinde sich nicht in Lebensgefahr. Die Zeitung "La Repubblica" berichtet weiter, in seinem Rucksack habe sich ein Zugticket befunden, das darauf hindeute, dass er aus Frankreich eingereist sei. Die Bundesanwaltschaft teilte mit, sie stehe in Informationsaustausch mit den italienischen Behörden.