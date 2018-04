Einen Tag nach dem Angriff in Berlin auf zwei junge Männer mit Kippa hat sich der mutmaßliche Täter der Polizei gestellt.

Der 19-Jährige sei am Mittag in Begleitung einer Rechtsanwältin beim Landeskriminalamt erschienen, sagte ein Polizeisprecher. Er habe sich zur Sache nicht geäußert. Es handelt sich demnach um einen Flüchtling aus Syrien. Er wurde inzwischen in Untersuchungshaft genommen.



Die beiden Opfer waren gestern im Stadtteil Prenzlauer Berg antisemitisch beleidigt und geschlagen worden. Die Tat wurde von der Bundesregierung und anderen Politikern scharf kritisiert.

