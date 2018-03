Die Reise von AfD-Politikern nach Syrien stößt auch bei der Bundesregierung auf Kritik.

Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, das syrische Regime zeige seine Menschenverachtung jeden Tag. Wer es hofiere, disqualifiziere sich selbst. Zuvor war die Reise bereits bei SPD und CDU auf Kritik gestoßen. Eine Gruppe von AfD-Bundestagsabgeordneten und Landtagsabgeordneten aus Nordrhein-Westfalen hatte sich in Syrien unter anderem mit einem Staatsminister des Regimes von Machthaber Assad und dem Assad-treuen Großmufti Hassun getroffen. Der AfD-Bundesvorsitzende Meuthen wies die Kritik an der Reise zurück. Die Politiker hätten sich ein Bild von der Lage in Syrien machen wollen, sagte er der "Bild"-Zeitung.

