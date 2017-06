Nach den heftigen Regenfällen in Berlin hat sich die Lage leicht entspannt.

Die Berliner Feuerwehr hob am Nachmittag den Ausnahmezustand auf. Sie war zu 1.750 Einsätzen gerufen worden. Nun hieß es, alle U-Bahnen führen wieder, die meisten vollgelaufenen Keller seien leergepumpt. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes registrierte die Wetterstation Tegel mit 197 Litern pro Quadratmeter die höchste Regenmenge in Berlin. Übertroffen wurde der Wert noch von Oranienburg - dort maß der Wetterdienst Meteogroup 260 Liter pro Quadratmeter in 24 Stunden.