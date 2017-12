In Berlin ist ein Auto in das Foyer der SPD-Parteizentrale gerast.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen Mitternacht. Demnach krachte das Fahrzeug durch die Tür und geriet in Brand, der aber durch die Sprinkleranlage des Gebäudes gelöscht wurde. Der 58-jährige Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.



Inzwischen erklärte die Polizei, der Mann habe sich nach eigenen Angaben das Leben nehmen wollen. Warum er die SPD-Zentrale ansteuerte, ist unklar.



In dem Fahrzeug fanden die Ermittler Benzinkanister und Brandbeschleuniger. Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen. Es wurde ein Strafverfahren wegen versuchter schwerer Brandstiftung eingeleitet.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.