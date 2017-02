Berlin-Besuch Tunesiens Regierungschef gegen Asylzentren

Tunesiens Ministerpräsident Youssef Chahed (Archiv) (AFP / Stringer)

Der tunesische Regierungschef Chahed sieht keine Möglichkeit für sogenannte Asylzentren in seinem Land.

Tunesien sei eine sehr junge Demokratie. Er denke nicht, dass man für Flüchtlingslager Kapazitäten habe, sagte Chahed der "Bild"-Zeitung. Der einzige Weg sei eine gemeinsame Lösung mit Libyen. Das größte Problem für Europa seien Flüchtlinge, die aus Libyen nach Italien aufbrächen.



Chahed wird am Mittag in Berlin von Bundeskanzlerin Merkel empfangen. Später kommt er auch mit Außenminister Gabriel zusammen. Bei den Gesprächen geht es vor allem darum, in der Flüchtlingsfrage Antworten zu finden. Bundeskanzlerin Merkel will auch schnellere Abschiebungen erreichen. Laut Chahed geht es dabei in Deutschland um rund 1.000 Tunesier.