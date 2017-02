Berlin-Besuch Tunesiens Regierungschef sieht keine Fehler im Fall Amri

Tunesiens Premierminister Youssef Chahed. (picture alliance/dpa - Simon Kremer)

Der tunesische Regierungschef Chahed hat Vorwürfe zurückgewiesen, sein Land habe im Fall des Berlin-Attentäters Amri Fehler gemacht.

Kurz vor seinem Besuch bei Bundeskanzlerin Merkel in Berlin

sagte er der "Bild"-Zeitung, die Behörden hätten stets eng mit Deutschland in Kontakt gestanden und sich in Bezug auf Amris Papiere korrekt verhalten. Als Amri 2011 Tunesien verlassen habe, sei er kein Terrorist gewesen. Auch habe es keine Anzeichen für eine Radikalisierung gegeben. Mit Blick auf Forderungen nach Auffanglagern für Migranten in Tunesien betonte Chahed, dafür sehe er keine Kapazitäten. Einziger Weg sei eine gemeinsame Lösung mit Libyen. Merkel hatte am Wochenende angekündigt, mit Chahed auch über dieses Thema zu sprechen. Zudem dringt sie auf zügigere Abschiebungen nach Tunesien. Bei dem Treffen soll es am Mittag auch um Sicherheitspolitik gehen.