An den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld endet heute früh um 5 Uhr der Streik des Bodenpersonals.

Die Gewerkschaft Verdi hat eine Pause bis einschließlich Sonntag angekündigt und von den Arbeitgebern ein neues Angebot gefordert. Nähern sich beide Seiten nicht an, sind von Montag an auch unangekündigte Streiks möglich.



In den vergangenen beiden Tagen hatte der Ausstand der 2000 Beschäftigten des Bodenpersonals den Flugverkehr in Berlin nahezu zum Erliegen gebracht.



Verdi verlangt eine Erhöhung des Stundenlohns auf zwölf Euro und einen Tarifvertrag mit einjähriger Laufzeit.