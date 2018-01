In Berlin tagt heute das Bundeskabinett.

Einziger Punkt ist ein Bericht des Familienministeriums zum "Elterngeld Plus", das vor wenigen Jahren eingeführt worden war. Für Kinder, die ab 1. Juli 2015 geboren wurden, können Eltern zwischen zwei Varianten wählen, dem "Basiselterngeld" und dem "Elterngeld Plus". Das "Elterngeld Plus" beträgt mindestens 150 Euro monatlich, höchstens 900 Euro und wird grundsätzlich für bis zu 28 Monate gezahlt. Wenn beide Elternteile für 25 bis 30 Wochenstunden Teilzeit arbeiten und sich die Betreuung des Kindes teilen, kann die Leistung für vier zusätzliche Monate in Anspruch genommen werden. Es ist auch deshalb vor allem für in Teilzeit arbeitende Eltern interessant.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.