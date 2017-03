In der deutschen Nachkriegszeit verurteilte Homosexuelle sollen rehabilitiert und entschädigt werden.

Das Bundeskabinett billigte in Berlin einen Gesetzentwurf von Bundesjustizminister Maas. Dieser sieht vor, dass alle nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs verhängten Urteile wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen aufgehoben werden. Betroffene sollen eine Entschädigung von pauschal 3.000 Euro pro Urteil und zusätzlich 1.500 Euro pro erlittenem Jahr Haft erhalten. Insgesamt wurden in Deutschland in der Nachkriegszeit mehr als 50.000 Männer auf Grundlage des Paragrafen 175 verurteilt. 1994 wurde er abgeschafft, in der DDR bereits 1968.



Maas erklärte, den wenigen Opfern, die heute noch lebten, solle endlich Gerechtigkeit widerfahren.



Das Kabinett billigte auch eine Verlängerung des Bundeswehreinsatzes im afrikanischen Mali bis Mai 2018. Rund 140 deutsche Soldaten sind dort an einer europäischen Mission zur Ausbildung der malischen Streitkräfte beteiligt. Verlängert wurde auch die deutsche Beteiligung am Anti-Piraterie-EInsatz vor der Küste Somalias.