Das Bundeskabinett hat in Berlin einen Bericht des Familienministeriums zum Elterngeld Plus verabschiedet.

Danach hat sich die Zahl der Mütter und Väter, die die Leistung nutzen, seit dem Start vor zweieinhalb Jahren verdoppelt. Im dritten Quartal entschieden sich im Schnitt 28 Prozent derjenigen, die Elterngeld beantragten, für das Elterngeld Plus. Dieses soll helfen, Kinderbetreuung und Teilzeitarbeit zu kombinieren. Das Elterngeld Plus beträgt mindestens 150 Euro monatlich, höchstens 900 Euro und wird grundsätzlich für bis zu 28 Monate gezahlt. Wenn beide Elternteile in Teilzeit arbeiten und sich die Betreuung des Kindes teilen, kann die Leistung für vier zusätzliche Monate in Anspruch genommen werden.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.