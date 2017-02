Berlin Bundeskanzlerin Merkel empfängt tunesischen Regierungschef Chahed

Tunesiens Premierminister Youssef Chahed. (picture alliance/dpa - Simon Kremer)

Bundeskanzlerin Merkel empfängt heute den tunesischen Regierungschef Chahed im Kanzleramt.

Im Vorfeld des Treffens hatte Merkel auf schnellere Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber nach Tunesien gedrungen. Sie wolle unter anderem darüber sprechen, dass in dieser Frage zügiger gearbeitet werde insbesondere wenn es um sogenannte Gefährder gehe, sagte sie in einer Videobotschaft. Chahed sagte der "Bild"-Zeitung, im Fall Amri hätten die tunesischen Behörden keine Fehler gemacht. Als dieser 2011 Tunesien verlassen habe, habe es keine Anzeichen für eine Radikalisierung gegeben. - Amri hatte den Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin im Dezember verübt.



Bei dem Treffen zwischen Merkel und Chahed wird es vor allem um Sicherheits- und Migrationsfragen gehen. Merkel hatte in jüngster Vergangenheit wiederholt dafür geworben, Tunesien, Algerien und Marokko im deutschen Asylrecht als sichere Herkunftsländer einzustufen, um Abschiebungen zu beschleunigen.