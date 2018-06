Die Renten in Deutschland steigen am 1. Juli um mehr als drei Prozent.

Der Bundesrat in Berlin billigte eine Anhebung der Altersbezüge im Westen um 3,22 Prozent und im Osten Deutschlands um 3,37 Prozent. Davon profitieren insgesamt rund 21 Millionen Rentner in Deutschland. Bei einer Rente von 1.000 Euro im Monat haben Westrentner demnächst 32,20 Euro mehr auf dem Konto und Ostrentner 33,70 Euro.



In einem weiteren Beschluss dringt die Länderkammer auf Nachbesserungen am umstrittenen Gesetzentwurf zum Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus. Die Bundesländer wollen mehr Mitsprache bei den Kriterien für die Auswahl der 1.000 Angehörigen, die demnach ab August monatlich nach Deutschland einreisen dürfen. Das gestern erstmals vom Bundestag beratene Gesetzesvorhaben lasse offen, wie das für die Auswahl zuständige Bundesverwaltungsamt die geplanten Kriterien gewichten wolle.

