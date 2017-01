Berlin Bundestag gedenkt der Opfer des Terroranschlags

Zahlreiche Bürger haben nach dem Anschlag am 19. Dezember an der Berliner Gedächtniskirche Kerzen und Blumen niedergelegt. (dpa / picture alliance / Rainer Jensen)

Der Bundestag gedenkt heute der Opfer des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche.

Genau einen Monat nach dem Terrorakt wird Bundestagspräsident Lammert zu Beginn der Parlamentssitzung mit einer Rede an die Toten erinnern. An dem Gedenken wird auch Bundespräsident Gauck teilnehmen. Bei dem Anschlag waren am 19. Dezember zwölf Menschen getötet und fast 50 verletzt worden. Zu der Gewalttat hatte sich die Terrormiliz Islamischer Staat bekannt. Der Attentäter Anis Amri war nach mehrtägiger Flucht bei einer Polizeikontrolle in Italien erschossen worden.