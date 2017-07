Hunderttausende Menschen werden heute in Berlin zur Parade zum Christopher Street Day erwartet.

Die große Homosexuellen-Parade in der Hauptstadt steht in diesem Jahr unter dem Motto "Mehr von uns - jede Stimme gegen Rechts". Sie führt vom Kurfürstendamm bis zum Brandenburger Tor. Dort findet am Nachmittag eine Abschlusskundgebung statt.