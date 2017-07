In Berlin hat die Parade zum Christopher Street Day begonnen.

Rund 60 Wagen ziehen vom Kurfürstendamm zum Brandenburger Tor. Mehrere hunderttausend Zuschauer werden erwartet. In Berlin ist es der 39. Umzug für die Rechte von Schwulen und Lesben sowie Bi-, Trans- und Intersexuellen. Die Demonstration steht in diesem Jahr unter dem Motto "Mehr von uns - jede Stimme gegen Rechts". Zum ersten Mal nimmt auch die evangelische Kirche mit einem eigenen Wagen an der Parade teil. Auch Politiker aus allen Bundestagsfraktionen beteiligen sich.