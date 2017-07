Der DDR-Bürgerrechtler Tom Sello soll als Berliner Landesbeauftragter die SED-Diktatur aufarbeiten.

Wie eine Sprecherin des Senats mitteilte, hat der Regierende Bürgermeister Müller den 59-Jährigen für das Amt vorgeschlagen. Nun sei das Abgeordnetenhaus am Zuge.



Tom Sello träte im Falle seiner Wahl Anfang Dezember die Nachfolge des bisherigen Beauftragten Gutzeit an - mit erweitertem Aufgabenspektrum. So soll sich seine Tätigkeit nicht auf die DDR-Staatssicherheit beschränken, sondern die gesamte Aufarbeitung der SED-Diktatur erfassen. Tom Sello wuchs in Großenhain bei Riesa auf und engagierte sich in den 80er-Jahren in verschiedenen oppositionellen Gruppen.