In Berlin sind mehrere Tausend Menschen für mehr Kita-Plätze auf die Straße gegangen.

Unter dem Motto "Kita-Krise" versammelten sich die Teilnehmer am Bahnhof Friedrichstraße, um zum Brandenburger Tor zu ziehen. Nach Angaben der Polizei waren etwa 1.800 Demonstranten angekündigt, es seien inzwischen aber deutlich mehr. Nach Angaben des Elternbündnisses, das die Demonstration organisiert hat, fehlen in Kitas und bei Tagesmüttern allein in der Hauptstadt derzeit etwa 2.500 Plätze.



Der Deutsche Städtetag forderte angesichts des Mangels an Betreuern eine grundsätzlich kostenfreie Ausbildung. Diese müsse an den Fachschulen außerdem attraktiver werden, forderte Hauptgeschäftsführer Dedy in der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Diese Nachricht wurde am 26.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.