Berlin Demonstranten fordern US-Kursänderung bei Einwanderungspolitik

Berliner Demonstration gegen Trumps Einreiseverbot (dpa / picture alliane / Rainer Jensen)

In Berlin ist gegen das Einreiseverbot von US-Präsident Trump protestiert worden.

Nach Angaben der Polizei beteiligten sich 1200 Menschen an der Kundgebung. Sie versammelten sich vor der amerikanischen Botschaft am Brandenburger Tor und forderten Trump auf, seine Entscheidung zurückzunehmen.



Auch in London gab es Kundgebungen von mehereren tausend Menschen gegen Trump. Die Proteste richteten sich gegen die von Premierministerin May ausgesprochene Einladung des US-Präsidenten nach Großbritannien.