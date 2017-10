Unter dem Motto "Gegen Hass und Rassismus im Bundestag" beteiligen sich in Berlin rund 12.000 Menschen an einer Demonstration.

Viele halten Schilder in die Höhe, auf denen sie sich zu Vielfalt und Toleranz bekennen. Zu dem Protestzug, der um das Reichstagsgebäude herum ziehen soll, hat ein Bündnis aus Vereinen, Gewerkschaften und Organisationen aufgerufen. Sie wandten sich in ihrem Aufruf gezielt gegen die neuen AfD-Abgeordneten und warnten vor Rechtsextremen und Rassisten in deren Reihen.



Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Hofreiter, sagte zum Auftakt, die Demo sei ein wertvolles Zeichen, dass sich die Leute nicht damit abfänden, dass jetzt eine Partei im Bundestag sitze, die sich im Wahlkampf teilweise rassistisch und rechtsradikal geäußert habe.



Die AfD kritisierte die Demonstration als "Anschlag auf die Demokratie" und sprach von einer Diskreditierung aller 92 AfD-Bundestagsabgeordneten.