Am Reichstagsgebäude in Berlin ist für heute eine Demonstration gegen den Einzug der AfD in den Bundestag angekündigt.

Erwartet werden mehrere tausend Menschen. Zu dem Protestzug, der um das Reichstagsgebäude herum ziehen soll, hat ein Bündnis aus Vereinen, Gewerkschaftern und Organisationen aufgerufen. Sie werfen der AfD vor, das Parlament als Bühne für Diskriminierung und Geschichtsverfälschung nutzen zu wollen.



Die AfD kritisierte die Demonstration als "Anschlag auf die Demokratie". Das Motto des Protests, "Gegen Hass und Rassismus im Bundestag", bedeute eine Diskreditierung aller 92 AfD-Bundestagsabgeordneten.



Der Bundestag kommt am Dienstag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen.