Die Regierungen Deutschlands und der Türkei wollen einem Zeitungsbericht zufolge wieder enger zusammenarbeiten.

So sei für heute ein Treffen zwischen Vertretern des Bundesinnenministeriums und ranghohen türkischen Beamten in Berlin geplant, schreibt "Die Welt". Die deutsch-türkischen Konsultationen waren im vergangenen Jahr wegen der Differenzen auf verschiedenen Gebieten ausgesetzt worden. Nun würden die Gespräche wieder aufgenommen, auch über den Kampf gegen die Terrormiliz IS, heißt es weiter.



Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums sagte dem Blatt, Deutschland sei Ausgangspunkt und Ziel dschihadistischer Terroristen, deren Reisewege nach und von Syrien über die Türkei führten. Die Türkei sei zudem in jüngerer Zeit wiederholt Opfer massiver Anschläge islamistischer Terroristen geworden. Die Notwendigkeit enger Zusammenarbeit bestehe deshalb unverändert.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.