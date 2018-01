Deutschland und die Türkei wollen wieder enger zusammenarbeiten und haben ihre Regierungskonsultationen heute erneut aufgenommen.

Dazu kamen im Bundesinnenministerium in Berlin die Staatssekretäre beider Länder zusammen. Besonders bei der Terror-Abwehr hätten Deutschland und die Türkei gemeinsame Interessen, sagte ein Ministeriumssprecher. Deswegen sei jetzt der geeignete Zeitpunkt für eine Unterredung. Allerdings würden bei dem Treffen auch unterschiedliche Auffassungen deutlich zum Ausdruck gebracht.



Die deutsch-türkischen Konsultationen waren im vergangenen Jahr ausgesetzt worden. Ein Grund dafür war die Inhaftierung deutscher Journalisten und Menschenrechtler in der Türkei wie die des "Welt"-Korrespondenten Yücel. Dieser hatte in einem schriftlichen Interview betont, er wolle kein Teil "schmutziger Deals" werden. Als Beispiele nannte er etwa eine Freilassung im Zuge eines Gefangenenaustauschs oder im Gegenzug für Rüstungsexporte. Außenminister Gabriel wies dies zurück. Es gebe keine schmutzigen Deals zwischen Berlin und Ankara. Beide Länder hätten ein Interesse daran, dass sich die Beziehungen normalisierten.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.