In Berlin beginnt heute der 21. Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes.

400 Delegierte bestimmen über den Kurs des DGB in den kommenden vier Jahren. Geplant sind Reden von Bundespräsident Steinmeier und vom Regierenden Bürgermeister Müller. Morgen soll dann die DGB-Spitze neu gewählt werden. DGB-Chef Hoffmann, seine Stellvertreterin Hannack sowie die Vorstandsmitglieder Buntenbach und Körzell stellen sich zur Wiederwahl. Am Dienstag wird Bundeskanzlerin Merkel erwartet, am Mittwoch Arbeitsminister Heil.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.