Berlin Drei mutmaßliche IS-Extremisten festgenommen

Ein Polizeiwagen mit Blaulicht (dpa/picture alliance/Friso Gentsch)

In Berlin sind drei Männer wegen Terrorverdachts verhaftet worden.

Das teilte ein Polizeisprecher mit. Einzelheiten nannte er nicht. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Die Männer sollen demnach enge Verbindungen zur Terrormiliz IS in Syrien und im Irak gehabt haben. Hinweise auf konkrete Anschlagspläne in Deutschland sollen nicht vorliegen. Im Zusammenhang mit der Festnahme sei auch eine Moschee im Berliner Stadtteil Moabit durchsucht worden, die von den Männern oft besucht worden sei.