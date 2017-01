Berlin Durchsuchungen bei mutmaßlichen Kontaktmännern des Attentäters

Der Ort des Anschlages am 20.12.2016. am Breitscheidplatz in Berlin. (picture-alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

In Berlin hat die Polizei die Wohnungen zweier möglicher Helfer des Attentäters vom 19. Dezember durchsuchen lassen.

Wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte, wurde eine Wohnung in einer Flüchtlingsunterkunft durchsucht, in der ein 26-jähriger Tunesier lebt. Er werde verdächtigt, von den Anschlagsplänen gewusst und dem Attentäter Amri geholfen zu haben. Der Mann soll ihn spätestens seit Ende 2015 gekannt haben. Er habe auch noch in zeitlicher Nähe zum Anschlag mit Amri in Kontakt gestanden. Durchsucht wurden zudem die Räume eines ehemaligen Mitbewohners Amris. Die Bundesanwaltschaft machte keine Angaben, ob die beiden Männer festgenommen wurden. - Bei dem Anschlag mit einem LKW auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz waren am 19. Dezember 12 Menschen getötet worden. Der mutmaßliche Attentäter Amri wurde nach mehrtägiger Flucht in Italien von der Polizei erschossen.