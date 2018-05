In Berlin wollen heute Eltern und Kinder für mehr Kita-Plätze und eine bessere Qualität der Betreuung auf die Straße gehen.

Geplant sind ein Demonstrationszug ab dem Bahnhof Friedrichstraße und eine Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor. Es wird mit mehreren tausend Teilnehmern gerechnet. Veranstalter ist ein Elternbündnis. Nach dessen Angaben fehlen in Berlin derzeit etwa 2.500 Plätze in Kitas und bei Tagesmüttern. Folge sei, dass etliche Eltern keine wohnortnahe Betreuung für ihren Nachwuchs bekämen - obwohl sie einen Rechtsanspruch darauf hätten.



Die Mit-Organisatorin der Demonstration, Böhm, beklagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), dass das Problem bekannt gewesen und trotzdem nicht genug passiert sei. Mit Blick auf die Pläne des Berliner Senats, in den kommenden drei Jahren 25.000 neue Kita-Plätze zu schaffen, betonte sie, die Eltern bräuchten jetzt Lösungen und nicht erst in einigen Jahren.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.