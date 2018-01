In Berlin sind erneut Polizisten attackiert worden.

Mehrere Jugendliche hätten gestern Abend im Stadtteil Neukölln mit Schreckschusswaffen auf einen vorbeifahrenden Streifenwagen gefeuert, teilte die Berliner Polizei mit. Als die Beamten mit einem weiteren Einsatzfahrzeug zurückgekehrt seien, hätten die Jugendlichen sie erneut mit Pyrotechnik beschossen. Dabei sei ein geparktes Auto in Flammen aufgegangen. Die Täter hätten flüchten können.



Bereits in der Silvesternacht waren Polizisten in Berlin und Leipzig mit Böllern und Flaschen beworfen worden.

