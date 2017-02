Berlin Erneut Streiks an Flughäfen Tegel und Schönefeld

Der Flughafen Berlin-Tegel (picture alliance / dpa / Gero Breloer )

Flugreisende müssen heute an den Berliner Flughäfen wegen eines Streiks des Bodenpersonals erneut mit Beeinträchtigungen rechnen.

Die Gewerkschaft Verdi teilte mit, sie habe ihre Mitglieder an den Flughäfen Tegel und Schönefeld zu Arbeitsniederlegungen zwischen 16 und 22 Uhr aufgerufen. Schon in der vergangenen Woche war es zu Streiks gekommen, die mehr als 100 Flugausfälle nach sich zogen. In dem Tarifkonflikt geht es um eine bessere Bezahlung sowie um bessere Aufstiegsmöglichkeiten der Beschäftigten.