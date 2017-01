Berlin Eröffnung des Flughafens frühestens 2018

Die Baustelle des neuen Hauptstadflughafens in Berlin (picture alliance / dpa / Bernd Settnik)

Die Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens wird erneut verschoben.

Der ursprünglich geplante Termin in diesem Jahr lasse sich nicht halten, erklärten Berlins Regierender Bürgermeister Müller und Flughafenchef Mühlenfeld auf der Klausurtagung der Berliner SPD-Fraktion in Erfurt. Medienberichten zufolge müssen 1.200 Türen des Flughafengebäudes neu verkabelt werden, damit sie korrekt schließen. Nur dann sei im Falle eines Brandes eine Entrauchung möglich. Außerdem gebe es unter Umständen noch Umbaubedarf an der Sprinkleranlage. Müller erklärte weiter, in den nächsten zwei Wochen werde man wissen, wo man stehe.