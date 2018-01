Der neue Eurogruppen-Präsident Centeno verlangt Maßnahmen, um den Euro langfristig zu sichern.

Keinesfalls würden die wirtschaftlich guten Zeiten ewig dauern, sagte Centeno nach einem Treffen mit dem geschäftsführenden Bundesfinanzminister Altmaier in Berlin. Der Schutz der Gemeinschaftswährung vor möglichen weiteren Krisen sei nicht vollendet. Zugleich plädierte er dafür, die Regeln zur Defizit-Obergrenze von drei Prozent transparenter zu machen. Altmaier bezeichnete die Weiterentwicklung des Euro-Rettungsschirms ESM in Richtung eines europäischen Währungsfonds und den Fortgang der Arbeiten an einer Bankenunion als zentrale Anliegen.

